Portacomaro (AT), il dolore della cugina di Papa Francesco: l’avevo sentito in settimana

PORTACOMARO – Carla Rabezzana, 94 anni, cugina di papa Francesco, è addolorata per la sua morte. “È difficile parlare, l’ho sentito in settimana, ho tantissimi bei ricordi. L’ho sentito in questi giorni – riferisce in lacrime ad Ansa – e gli ho raccontato che mi sono rotta un piede e lui mi ha detto ‘meno male che non ti sei rotta la testa’”.

Raggiunta telefonicamente da AGI nella sua casa di Portacomaro, in provincia di Asti, da dove provengono anche gli avi di Jorge Mario Bergoglio, Carla Rabezzana non nasconde l’angoscia che prova: “Non riesco nemmeno a parlare. Scusatemi, ma è una notizia terribile. Provo solo tanto, tanto dolore”.

I due cugini erano molto legati, tanto che papa Francesco si era recato personalmente a Portacomaro a festeggiare il 90esimo compleanno della signora Rabezzana nel novembre 2022.

Nella mattinata di oggi, lunedì 21 aprile, la notizia della morte, annunciata dal cardinale Kevin Farrell, nel primo pomeriggio arriva la prima conferma sulla causa del decesso: un’emorragia cerebrale, non associata al precedente ricovero.

