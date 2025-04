Impianti fotovoltaici: come sfruttare gli immobili in una fonte di reddito sostenibile

La ricerca di una nuova fonte di reddito e il desiderio di impegnarsi nel mondo della sostenibilità ambientale possono trovare un punto d’incontro? Secondo noi la risposta è sì, e vogliamo farvi un esempio diretto.

Tanti di voi potrebbero avere una proprietà immobiliare, come un terreno libero da edifici, che non utilizzano.

Costruire una abitazione potrebbe essere decisamente molto costoso, e inoltre per alcuni terreni potrebbero essere previsti dei vincoli ben precisi. Come fare a trasformare una proprietà di questo tipo in una fonte di reddito?

L’idea migliore potrebbe essere quella di installare un impianto fotovoltaico, con cui generare energia elettrica da vendere alle aziende che operano in questo settore. L’energia proveniente da questi impianti è pulita al 100%: in questo modo si ottiene un ricavo dando una mano anche all’ambiente.

Serve spazio

Oggi l’energia solare si presenta come una nuova frontiera tutta da esplorare per chi è alla ricerca di soluzioni per produrre energia pulita e sostenibile. Bisogna comunque fare attenzione e valutare con attenzione ogni singolo aspetto, a partire dallo spazio. I pannelli solari hanno infatti bisogno di un’ampia superficie se si vuole realizzare un impianto davvero efficiente.

Per questo chi ha un terreno abbastanza spazioso, senza strutture nelle vicinanze che possano fare ombra, potrebbe trovare nel fotovoltaico una soluzione da non sottovalutare.

Le opzioni non mancano. Chi vuole impegnarsi e entrare in questo business potrebbe occuparsi di tutto da solo, iniziando dall’installazione dell’impianto, per poi stipulare accordi per la vendita dell’energia. Oppure si potrebbe pensare alla cessione dei diritti reali di superficie, con un contratto di lunga durata che consenta di ottenere dei ricavi senza per questo perdere la proprietà del terreno. Un contratto trentennale potrebbe essere un perfetto compromesso tra le parti.

Vale solo per i terreni?

Le opportunità relative al settore degli impianti fotovoltaici non riguardano solamente chi ha dei terreni liberi da strutture, ma possono essere molto interessanti anche per chi ha degli edifici, come capannoni e magazzini, e non sa più come poter ottenere dei ricavi da essi.

Capannoni e magazzini possono essere ricoperti da pannelli solari, soprattutto nella parte del tetto. Se sono strutture isolate non devono temere l’ombra di altri edifici, e ciò permette di ricevere energia solare per tutto il giorno, dall’alba fino al tramonto.

Potreste anche pensare di mettere in affitto il tetto per fotovoltaico, lasciando che siano i professionisti del settore a occuparsi di tutto, dall’installazione dei pannelli alla vendita di energia.

Cosa serve per un impianto efficiente?

Come abbiamo già detto nei paragrafi precedenti lo spazio è uno degli elementi più importanti per un impianto fotovoltaico che sia davvero efficiente. Inoltre bisogna fare attenzione alla location. L’ideale è un terreno che non abbia grandi edifici intorno, così da non avere nessun ostacolo tra i pannelli solari e il Sole stesso. In più vanno installati con una determinata inclinazione, così da poter accumulare più facilmente l’energia del Sole.

Infine vi suggeriamo di valutare anche le condizioni climatiche della vostra zona. In Italia in realtà questo non è un problema, visto che il maltempo difficilmente è una costante, anche in autunno o in inverno.

