Balocco a TUTTOFOOD 2025: nuovo gusto limone per i wafer e dolci natalizi in anteprima

FOSSANO – Balocco, storico marchio piemontese tra i leader del mercato dei biscotti da colazione e dei prodotti da ricorrenza, si prepara a stupire a TUTTOFOOD 2025, la fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare, in programma a Milano dal 5 all’8 maggio.

Un debutto all’insegna dell’innovazione: arriva il wafer al limone di Sicilia

In occasione della manifestazione, Balocco svelerà in anteprima il nuovo gusto della sua linea wafer: crema ai limoni di Sicilia. Una novità che arricchisce la gamma accanto ai gusti classici di cacao, nocciola e vaniglia. Il nuovo prodotto si distingue per l’equilibrio tra ingredienti selezionati, ricette raffinate e tecnologie produttive d’avanguardia, esprimendo tutto il sapore della tradizione pasticcera italiana.

Nuovo packaging per i wafer Balocco: tra tradizione e rebranding

La linea wafer sarà presentata con un packaging completamente rinnovato, esito di un importante processo di rebranding. Il design è stato pensato per comunicare in modo immediato e coinvolgente l’essenza di un prodotto Made in Italy, frutto dell’esperienza di una famiglia che dal 1927 crea dolci apprezzati in tutto il mondo.

L’obiettivo dell’azienda è chiaro: rafforzare il posizionamento sul mercato internazionale e far crescere il segmento wafer attraverso un mix di gusto, identità visiva e innovazione.

Crescita internazionale: Balocco esporta in oltre 70 Paesi

L’export rappresenta attualmente il 13% del fatturato complessivo di Balocco, con una distribuzione capillare in più di 70 Paesi tra Unione Europea, Asia, Medio Oriente, Americhe e Australia. Il nuovo gusto limone mira proprio a rafforzare la presenza nei mercati esteri, grazie a un sapore fresco e distintivo.

Degustazioni con lo chef Omar Bergamini: le Balocco Sweet Hour

Durante TUTTOFOOD, i visitatori potranno vivere un’esperienza sensoriale unica grazie alle “Balocco Sweet Hour”, momenti speciali di degustazione presso lo stand dell’azienda (Padiglione 10, Stand F01) in collaborazione con Omar Bergamini, chef con esperienza in ristoranti stellati di livello internazionale.

Due appuntamenti quotidiani:

Sweet Morning alle ore 10:00 con biscotti da colazione Balocco

Sweet Afternoon alle ore 15:00 con wafer, pandoro e panettone

Natale 2025: Balocco presenta in anteprima i nuovi dolci delle feste

Non solo wafer: a TUTTOFOOD sarà possibile scoprire anche le novità natalizie 2025. L’azienda presenterà versioni reinterpretate di dolci classici italiani come:

Tortino al cioccolato

Panna cotta

Zuppa inglese

Tiramisù

Accanto a queste novità, Balocco conferma i suoi grandi classici natalizi – pandoro e panettone – anche in nuove varianti con farciture golose, ideali per le festività.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese