Racconigi ottiene oltre 73.000 euro per il progetto “BIKE & MORE”: mobilità sostenibile e cicloturismo al centro

RACCONIGI – Racconigi investe sul futuro della mobilità sostenibile e del cicloturismo grazie al finanziamento di 73.220 euro ottenuto tramite il bando “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport e dell’ANCI. Il progetto, denominato “BIKE & MORE”, mira a valorizzare il territorio attraverso la creazione di nuove infrastrutture ciclabili, strumenti digitali e eventi dedicati.

Tre assi strategici per promuovere la mobilità dolce

Il piano si articola in tre principali linee di intervento, che vedono coinvolti anche i Comuni di Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Murello, Cavallerleone, Casalgrasso e Polonghera, oltre ad associazioni del territorio e realtà scolastiche locali.

Turismo outdoor e digitalizzazione dell’offerta cicloturistica

La prima azione riguarda l’ampliamento della rete di percorsi ciclabili già esistenti, come Cyclo Monviso, La Via del Maira e Via Verde della Seta, con la creazione di nuovi itinerari sicuri e accessibili. A supporto, verranno sviluppati un portale tematico online e una web-app con GPS integrato, con itinerari interattivi, contenuti multimediali e informazioni utili per i cicloturisti. Il costo dell’intervento è di 28.220 euro, interamente coperto dal bando. Migliorie alla ciclabile di via Stramiano

La seconda fase prevede l’ammodernamento della ciclovia di via Stramiano a Racconigi, inclusa la ristrutturazione del ponticello presso la Cappella votiva, rendendo il tracciato più fruibile. Questo segmento collega il Castello Reale con il Centro Cicogne e Anatidi, punti nevralgici dell’offerta culturale e naturalistica della città. L’investimento totale è di 40.000 euro, di cui 25.000 finanziati dal bando e 15.000 dal Comune. Eventi cicloturistici per valorizzare il territorio

Infine, il progetto prevede l’organizzazione di quattro eventi cicloturistici a tema culturale, con itinerari che toccheranno monumenti, tradizioni e prodotti locali. Ogni evento durerà un’intera giornata e offrirà momenti di aggregazione, ristoro e scambio culturale. Il budget previsto per questa iniziativa è di 20.000 euro.

Un progetto condiviso per un territorio più connesso

“BIKE & MORE” rappresenta una visione condivisa tra istituzioni, scuole, aziende e associazioni locali, volta a creare una rete ciclabile che unisce natura, cultura e comunità. L’obiettivo è tracciare fino a 150 km di nuovi percorsi ciclabili, che si aggiungeranno ai circa 150 km già esistenti, rendendo Racconigi e i Comuni limitrofi un punto di riferimento per il turismo sostenibile nel Piemonte.

Un’opportunità per il territorio racconigese

Essere tra i 25 Comuni piemontesi selezionati per il finanziamento del bando “Bici in Comune” è un importante riconoscimento per Racconigi e per l’intera area della “Piana dei 4 Fiumi”. Il progetto si propone di rafforzare l’identità locale, integrandola con le strategie turistiche regionali, e posizionare il territorio come crocevia tra Langhe, Torino e Alpi, attraverso la mobilità dolce e il rispetto dell’ambiente.

