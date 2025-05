Daspo per 23 tifosi della “Pro-patria”, la squadra di calcio di serie C di Busto Arsizio: avevano cercato di manganellare i tifosi del Vercelli

VERCELLI – A 23 tifosi della squadra di calcio “Pro-patria” con sede a Busto Arsizio, in Lombardia, il questore di Vercelli ha vietato di partecipare alle manifestazioni sportive assegnando loro un daspo. All’origine del provvedimento ci sono i fatti dello scorso 12 aprile, quando a Vercelli si stava disputando la partita Vercelli-Pro Patria, finita 2-2. I 23 tifosi si erano radunati in un bar, avevano tirato fuori dei manganelli camuffati da bandiere e avevano iniziato a girare per le strade vicino allo stadio vercellese cercando di scontrarsi con la tifoseria avversaria. Era stata schierata la polizia in assetto anti sommossa e la situazione si era calmata dopo qualche ora.

La questura scrive in un comunicato: “all’esito di un’accurata attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti degli ultras della Pro Patria identificati è stato adottato il provvedimento inibitorio di D.A.Spo., dalla durata variabile da 1 a 5 anni, in relazione sia alla gravità dalle condotte poste in essere da ciascuno che alla sussistenza o meno di pregiudizi in carico agli stessi, con il conseguente divieto di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli stati membri dell’Unione Europea, ove si disputeranno manifestazioni calcistiche, anche amichevoli”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese