Nichelino: furgone si ribalta all’incrocio, conducente illeso

NICHELINO – Ieri sera, un furgone si è ribaltato in mezzo alla carreggiata all’incrocio tra via San Francesco d’Assisi e via Fabio Filzi a Nichelino.

Il conducente del veicolo, fortunatamente, è uscito illeso dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo, mentre i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno effettuato i rilievi del caso, per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

