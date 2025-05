CiccioGamer89 inaugura a Torino il nuovo store dedicato alle carte collezionabili

TORINO – Grande festa sabato scorso in via Vittorio Alfieri 17/L per l’inaugurazione ufficiale di “CiccioGamer89 TCG Torino”, il nuovo punto vendita interamente dedicato al mondo delle carte collezionabili, firmato da uno dei più noti youtuber italiani: CiccioGamer89.

Mirko Alessandrini, conosciuto sul web come CiccioGamer89, ha accolto centinaia di fan entusiasti. In un reel pubblicato su Instagram dopo dell’evento, lo youtuber ha espresso la propria emozione per questo nuovo traguardo, ringraziando calorosamente tutti i presenti per il supporto dimostrato.

Durante l’inaugurazione, CiccioGamer89 ha anche annunciato l’apertura imminente di un nuovo store a Genova.

Conosciuto per i suoi gameplay, CiccioGamer89 è attivo su YouTube da oltre un decennio ed è diventato un punto di riferimento per migliaia di appassionati di gaming in tutta Italia.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese