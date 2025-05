Daniela Santanchè ricorda le vittime del terrorismo ma usa la foto di Peppino Impastato

CUNEO – Notevole scivolone social per la ministra del turismo, la cuneese Daniela Santanchè. Nella giornata nazionale dedicata al ricordo delle vittime del terrorismo Santanchè ha infatti pubblicato sui suoi social un’immagine con la data del 9 maggio e corredandola dal testo: “Non dobbiamo mai dimenticare gli anni di piombo, quando l’ideologia giustificava la violenza. Il sangue di troppi giovani è un monito per chi ancora rifiuta la pacificazione”.

La ministra ha poi inserito due foto nell’immagine. La prima ritrae Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, la seconda è però un’immagine di Peppino Impastato, il giornalista siciliano che venne ucciso dalla Mafia, non certo da gruppi terroristici.

Nei commenti, molti dei quali ricordano le pendenze di Santanchè con la legge italiana, non mancano persone che fanno notare l’errore e pongno domande del tipo “Quindi lei vuole pacificarci anche con i mafiosi, capisco bene?” o considerazioni come “Lei è talmente ignorante che neanche sa, o fa finta di non saperlo, che Peppino Impastato fu assassinato dalla mafia e non dal terrorismo” o ancora “Cmq Impastato è stato ucciso dalla mafia nn dal terrorismo. Abbiamo scoperto che dopo “antifascista” nn riuscite a dire nemmeno “mafia”?”

