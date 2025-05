Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato ad Asti: otto misure cautelari e sei arresti

ASTI – Duro colpo al traffico di stupefacenti nel cuore della città: la Polizia di Stato – Squadra Mobile della Questura di Asti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha eseguito otto misure cautelari personali nei confronti di soggetti coinvolti in un’attività di spaccio di cocaina. L’indagine ha portato all’arresto di sei persone, che sono state trasferite presso le case circondariali di Alessandria e Torino. Una donna residente a Torino è stata posta agli arresti domiciliari, mentre per un altro indagato è scattato l’obbligo di dimora nel Comune di Asti. Tutti sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i soggetti coinvolti erano attivamente impegnati nello spaccio di cocaina nella zona centrale di Asti. Tra gli arrestati figura un uomo di 35 anni, già sottoposto a sorveglianza speciale con il divieto di uscire di casa tra le 21 e le 7. L’uomo, grazie a una fitta rete di contatti, riusciva a ottenere partite di cocaina posticipando il pagamento, per poi rivendere la sostanza a prezzi maggiorati, ricavandone profitti e soddisfacendo al contempo il proprio consumo personale. Per eludere le restrizioni, effettuava le cessioni direttamente dal suo appartamento o si serviva di intermediari che, in cambio di dosi di cocaina, effettuavano le consegne per suo conto.

Complessivamente, l’operazione ha visto il coinvolgimento di undici persone indagate, l’esecuzione di tre arresti in flagranza e il sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina e più di 5.000 euro in contanti. Durante l’esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari. Negli appartamenti degli indagati, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato smartphone, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. In un caso, un indagato è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina, motivo per cui è scattato l’arresto in flagranza.

Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete di approvvigionamento e distribuzione della sostanza stupefacente, mentre le autorità confermano l’impegno costante nel contrasto al traffico di droga sul territorio astigiano.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese