Troppi pregiudicati, uno nasconde la cocaina in bocca durante un controllo: chiuso per otto giorni un bar di Torino

TORINO – Chiusura per otto giorni e licenza sospesa per un bar in corso Regina Margherita.

Il personale del Commissariato di P.S “San Donato” ha effettuato degli accertamenti all’interno del locale, identificando diverse persone pregiudicate e pericolose.

Inoltre, durante un controllo, un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: aveva occultato nel cavo orale diversi involucri termosaldati contenenti cocaina; è stato inoltre denunciato alla locale Procura della Repubblica per aver fornito false generalità.

In considerazione di ciò, è stata disposta la sospensione della licenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande per 8 giorni, a decorrere dal 16 maggio.

