La grandine arriva dal water: il fenomeno insolito successo nel pinerolese

PINEROLO – “La forte grandinata che oggi ha interessato il pinerolese ha creato non pochi disagi, dalla viabilità ai danni alle coltivazioni.

Tuttavia la criticità più insolita si è verificata in alcune zone del centro di Pinerolo. In alcuni edifici più vecchi, acqua e grandine sono fuoriuscite dai sanitari ed hanno letteralmente invaso i bagni (tutte le foto sono reali e verificate)

A differenza di quanto ipotizzato, erroneamente, in un primo momento, il problema non è legato ad un intasamento della rete fognaria.

Come spiegato da alcuni addetti ai lavori, acqua e grandine non sono arrivate dal basso ma bensì dall’alto. I palazzi più datati hanno infatti il sistema di deflusso delle acque che si accumulano sul tetto che conferisce direttamente nella colonna di scarico dei reflui domestici. L’ingente quantità di grandine ha otturato la parte più bassa di queste colonne e la grandine che continuava a scendere non ha avuto altro sfogo se non quello dei wc nei bagni!

Ci scusiamo per la prima indicazione sbagliata, ora è tutto più chiaro!” – avvisa in un post Andrea Vuolo, meteorologo che scrive e aggiorna spesso la pagina facebook Meteo in Piemonte dedicata ai fenomeni meteorologici che avvengono in Piemonte.

