Torino Capitale Europea dell’Innovazione 2024-25, come la Città spenderà il milione di euro ricevuto

TORINO – Saranno diversi gli ambiti nei quali la Città di Torino utilizzerà il milione di euro ricevuto in qualità di Capitale Europea dell’Innovazione 2024-25. Tra questi: attrazione di talenti, miglioramento dei servizi e semplificazione delle procedure.

Le linee di indirizzo per l’attuazione del premio sono state approvate qualche giorno fa dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessora all’Innovazione Chiara Foglietta.

Quali sono gli obiettivi e come sarà utilizzato il premio

L’obiettivo è creare condizioni favorevoli per chi vuole avviare o consolidare un percorso imprenditoriale, e allo stesso tempo facilitare il dialogo tra ricerca, impresa e istituzioni. Le risorse saranno utilizzate in sinergia con attori pubblici e privati dell’ecosistema torinese dell’innovazione, attivando servizi abitativi, professionali e di community-building, senza duplicare iniziative esistenti, ma rafforzando quelle già in corso.

Particolare attenzione sarà data a profili con competenze strategiche per il territorio: Smart Mobility, Aerospazio, Turismo e Cultura, Neutralità Climatica e Clean Technologies, Transizione Digitale e Innovazione Sociale. Per intercettarli saranno attivate azioni di promozione in Italia e all’estero, la partecipazione a fiere ed eventi, nonché l’avvio di nuove collaborazioni per programmi di attrazione, anche attraverso reti europee e internazionali.

‘Next Stop: Accessibilità’ è il secondo ambito di applicazione delle risorse del premio e prevede il miglioramento di servizi con impatto diretto sui cittadini. In particolare si punta a migliorare l’accessibilità e la qualità del servizio di trasporto pubblico attraverso l’installazione di display e-paper accessibili in 50 fermate degli autobus e attraverso il potenziamento dell’applicazione ToMove.

L’obiettivo sono un generale miglioramento dell’esperienza dell’utente e lo sviluppo di nuove funzionalità fra cui la geolocalizzazione. Saranno inoltre avviate attività di coordinamento con il sistema di applicazioni torinesi per la mobilità per favorire un’informazione condivisa, migliorare il supporto alla pianificazione dei viaggi e promuovere stili di vita sostenibili, anche in raccordo con la sperimentazione della “Mobility As a Service” e con il coinvolgimento delle giovani generazioni.

Il terzo filone di intervento riguarda la digitalizzazione e la semplificazione di procedure e servizi comunali. Saranno sviluppati strumenti per la gestione e il monitoraggio delle politiche pubbliche, anche mediante l’impiego di tecnologie innovative come i digital twin, per automatizzare l’accesso ai dati, ridurre la burocrazia e aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa.

Una campagna di comunicazione cittadina è già in corso con il claim “Make your impact”: una chiamata aperta agli attori dell’innovazione ma anche ai cittadini, per renderli parte attiva di un ecosistema urbano sempre più generativo e aperto al cambiamento. La campagna accompagnerà eventi su scala locale, nazionale ed europea.

Tra questi, il programma “Cities Innovate”, recentemente lanciato, che prevede una serie di webinar e momenti di confronto con altre città e reti europee sui temi chiave dell’innovazione urbana. Momento culminante sarà la conferenza europea dell’autunno 2025 a Torino, durante la quale sarà designata la prossima Capitale Europea dell’Innovazione per il biennio 2025–2026.

