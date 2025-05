Un fiore per Moussa Balde, il quarto anniversario dalla morte e la riapertura del CPR di corso Brunelleschi a Torino

TORINO – Il 23 maggio del 2021, un ragazzo di 22 anni, Moussa Balde, si è tolto la vita nell’ospedaletto del Cpr di corso Brunelleschi a Torino. Dopo questo episodio che ha portato al rinvio a giudizio di due persone, un patteggiamento e quattro accuse archiviate (il processo è iniziato a febbraio 2025), nulla sembra essere cambiato all’interno del centro di permanenza e rimpatrio.

In seguito a proteste e incendi degli occupanti il Cpr era stato chiuso nel marzo 2023. La riapertura dopo alcuni lavori è avvenuto a marzo 2025 e da allora si sono susseguiti episodi di proteste e violenza, con i reclusi che chiedono aiuto all’esterno.

Molte le voci contro la riapertura e in generale contro lo strumento Cpr come repressione dell’immigazione illegale. Contrari si sono espressi numerosi politici, tra cui anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il cardinal Roberto Repole, arcivescovo di Torino.

Oggi, molti fiori sono stati posati all’ingresso secondario del centro per ricordare i quattro anni dalla morte di una giovane vita, che è partita dal proprio Paese solo per cercare un futuro migliore per sé e per la propria famiglia.

L’immigrazione clandestina è diventata reato con l’articolo 10-bis del Testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n.94, mentre i centri di reclusione per immigrati, anche se non hanno commesso reato sono presenti dal 1998 con la legge Turco-Napolitano (L. 40/1998), con la quale vengono istituiti i CPT (Centri di permanenza temporanea), poi diventati CIE (Centri di identificazione ed espulsione) nel 2008 con il decreto legge n. 92.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese