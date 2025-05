Marie Eder Ferrero, della celebre famiglia di Alba, vince a cavallo a Piazza di Siena

ROMA – Marie Eder Ferrero, figlia di Pietro Ferrero e giovane rappresentante della celebre famiglia di Alba, ha debuttato a Piazza di Siena, uno dei contesti più rinomati dell’equitazione internazionale, portandosi a casa una prima, indimenticabile affermazione.

Nonostante i suoi soli diciassette anni, Marie Eder ha conquistato il primo posto nella tappa romana dell’Italian Champions Tour, categoria Sport, in coppia con Felipe Coutinho Mendonca Nagata, suo allenatore e compagno di squadra nel Fhorse Team. Come spiegato dall’allenatore, il nome “Fhorse Team” della scuderia è stato scelto proprio per la giovane, aggiungendo una F che ne richiama il cognome.

È stato proprio l’istruttore brasiliano a far scoprire il mondo dell’equitazione a Marie, non essendo uno sport praticato nella sua famiglia. Ma dopo aver assistito ad una competizione intorno al 2020, non ha più lasciato la sella e ha continuato a coltivare questa sua passione.

