Accoltellato buttafuori fuori da una discoteca di Borgo Vercelli: un fermo per tentato omicidio e otto indagati

BORGO VERCELLI – Era la notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile quando un uomo ha accoltellato il buttafuori della discoteca Il Globo di Borgo Vercelli.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 2 del mattino quando gli addetti alla sicurezza del locale sono intervenuti proprio per calmare l’uomo che all’interno del locale stava creando disturbo. Ma, una volta fuori, questo ha tirato fuori un coltello e ha inseguito uno dei buttafuori, un 38enne, nel parcheggio; qui lo ha accoltellato tre volte colpendolo al ventre. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli dove è stato operato, mentre il suo aggressore si era dato alla fuga.

Le indagini, il fermo e gli indagati

Tramite le indagini e l’ausilio delle immagini delle telecamere, gli investigatori sono risaliti a un 25enne residente a Vercelli, ora accusato di tentato omicidio. Ma non è il solo a essere coinvolto: per i fatti accaduti quella sera ci sono anche 8 indagati, alcuni dei buttafuori in servizio quella notte e il titolare del locale. Tra loro c’è anche l’addetto alla sicurezza poi accoltellato fuori dalla discoteca.

Nel ricostruire quanto successo, gli inquirenti sono arrivati alla conclusione che il motivo del gesto del 25enne sarebbe una rivalsa nei confronti di coloro che poco prima lo aveva picchiato: quando il buttafuori lo ha immobilizzato e portato all’ingresso, il 25enne è caduto a terra; a quel punto gli altri addetti alla sicurezza lo avrebbero preso a calci e pugni, provocandogli la frattura del setto nasale e altre ferite. Quando il pestaggio è terminato l’uomo ha estratto dalla tasca un coltello e si è avventato contro il primo buttafuori che si è trovato a tiro.

La Polizia, che ha ricostruito il tutto visionando i filmati, parla di “gestione della criticità poco professionale” e di “spropositato uso della forza”.

