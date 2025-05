Novara: scippa una anziana e fugge, ma un uomo gli corre dietro e lo ferma

NOVARA – Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Novara perché responsabile di un furto aggravato.

I fatti

Si è svolto tutto in via Crespi a Novara. Qui un uomo, un imbianchino, aveva segnalato al NUE 112 di aver bloccato un soggetto che aveva derubato una signora anziana mentre questa stava viaggiando in bicicletta con la borsa sistemata nel cestello anteriore.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo che tratteneva per il braccio il presunto responsabile del furto, che è stato trasportato in Questura. Nel frattempo si è proceduto alla ricostruzione della dinamica attraverso l’ascolto della vittima e del testimone.

In particolare, la donna ha riferito che mentre percorreva la via a bordo della propria bicicletta è stata affiancata da un uomo, il quale, con un gesto fulmineo, le ha sottratto la borsa per poi darsi alla fuga. La donna, dopo un attimo di smarrimento, ha tentato di raggiungerlo, iniziando a gridare e cercando di attirare l’attenzione di qualcuno sulla strada.

Il testimone, infatti, udite le richieste di aiuto, mentre era intento nella sua attività lavorativa ha notato l’uomo con la borsa a tracolla fuggire proprio nella sua direzione e dietro di lui l’anziana urlare disperatamente di fermarlo. Questi, quindi, intuendo l’accaduto ha bloccato la fuga recuperando anche la borsa sottratta.

Pertanto l’uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato.

