Torino: denunciata per abbandono di minori la donna che ha lasciato i figli soli in casa, tra sporcizia e droga

TORINO – In questi giorni ci siamo occupati di una storia di degrado e abbandono che arriva dal quartiere Parella di Torino. Una triste vicenda che ha al centro due bambini piccolissimi.

Hanno infatti due (e non uno come inizialmente trapelato) e quattro anni i bimbi recuperati la mattina del 23 maggio in un appartamento al piano terra in via Valentino Carrera: erano in casa completamente soli. Terribile lo scenario che si sono trovati davanti i soccorsi quando, tramite una finestra, sono riusciti a entrare nell’alloggio: i piccoli erano in stato di totale abbandono e degrado, tra sporcizia e tracce di droga, a fianco a loro le pipette per fumare il crack.

I bimbi sono stati quindi immediatamente portati all’ospedale Regina Margherita per le cure del caso e uno di loro è stato trovato positivo alla droga, probabilmente a causa dell’inalazione di fumo passivo derivato dalle sostanze consumate dalla coppia.

Per ore le forze dell’ordine hanno cercato i genitori dei bambini, in particolare la madre – l’unica ad avere la patria potestà – risultava irraggiungibile. Almeno fino al pomeriggio di sabato 24 maggio quando la donna, una 25enne, si è fatta viva.

A riportare la notizia La Stampa. La ragazza avrebbe telefonato a dei suoi conoscenti, probabilmente alla madre, che abita a Torino ma, impaurita per quello che ha letto sui giornali e i social, ha deciso di fuggire, di nuovo: “Non tornerò: per i bambini probabilmente è meglio così”, avrebbe detto. Per la 25enne è comunque scattata la denuncia da parte dei carabinieri per abbandono di minore.

I piccoli, monitorati dai servizi sociali sono stati accompagnati a casa di una famiglia affidataria, già individuata da Casa affido.

