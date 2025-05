Motociclista 71enne perde la vita in uno scontro frontale a Biella

BIELLA – Alberto Bagnasco, 71 anni, in sella al suo scooter, si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò nel pomeriggio di ieri, nei pressi della Trattoria Del Peso, a Occhieppo Inferiore.

L’impatto, avvenuto all’uscita di una curva, è stato violento: per Bagnasco non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le cause esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento. A occuparsi dei rilievi sono i Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

