Novara, sospesa sala giochi in corso Vercelli: erogava denaro in violazione delle norme

NOVARA – È scattata nella mattinata di oggi, la sospensione per cinque giorni di una sala giochi situata in corso Vercelli, a seguito di un provvedimento adottato dalla Polizia di Stato nell’ambito dei poteri attribuiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento è stato eseguito a seguito di una attività info-investigativa, dalla quale è emerso che all’interno dell’esercizio, dedicato al gioco lecito tramite apparecchiature telematiche, gli avventori potevano ottenere denaro contante o tickets, utilizzabili per continuare a giocare.

Una pratica che, oltre a costituire violazione del Testo Unico Bancario, aggira le misure di contrasto alla ludopatia previste dalla Legge Regionale del Piemonte, che impone limitazioni specifiche per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’irregolarità ha portato non solo alla sospensione temporanea dell’attività, ma anche alla segnalazione del titolare all’Autorità Giudiziaria, in quanto responsabile di una condotta abusiva non conforme alle prescrizioni di legge.

