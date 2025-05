Scoperta una villa abusiva nel campo nomadi di Settimo Torinese

SETTIMO TORINESE – Ha costruito una villa abusiva con tanto di recinzione e cancellata d’ingresso all’interno del campo nomadi di Settimo Torinese. L’abuso edilizio è stato scoperto grazie ai Carabinieri di Settimo Torines che, con gli agenti di Polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso il campo nomadi di via Regione Cravero.

L’abitazione abusiva era già abitata e non è l’unica struttura non autorizzata trovata nel campo. C’erano infatti anche un locale adibito a magazzino e un capannone di circa 240 metri quadri. Quattro persone, due uomini e due donne già noti alle Forze dell’ordine, sono stati denunciati in stato di libertà per costruzione abusiva di manufatti e lottizzazione abusiva.

Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno anche trovato alcuni esplosivi artigianali (una cipolla e cinque candelotti) subito sottoposti a sequestro. La donna che li deteneva è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Ivrea per detenzione illegale di materiale esplosivo.

