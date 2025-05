Ragazza di 25 anni perde il controllo della moto e muore contro un pilone a Muzzano

BIELLA – Ancora un decesso in moto nel biellese dopo quello di cui vi abbiamo dato conto questa mattina. Nel pomeriggio una ragazza di 25 anni ha perso il controllo della sua moto in una curva ed è andata a sbattere contro un pilone in muratura vicino all’ingresso di un’azienda.

Il sinistro è avvenuto tra i comuni di Occhieppo Superiore e Muzzano. Immediati quanto inutili i soccorsi. I medici del 118 non hanno potuto fare nulla per rianimarla.

