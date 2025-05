SONDAGGIO: Andrete a votare ai referendum dell’8 e il 9 Giugno?

TORINO – Ormai si sa, l’8 e il 9 Giugno la cittadinanza sarà chiamata a votare per cinque referendum abrogativi.

I primi quattro requisiti riguarderanno l’abrogazione del Jobs Act di Renzi, mentre il quinto quesito propone di dimezzare il tempo di residenza permanente in Italia per richiedere la cittadinanza, passando dai 10 ai 5 anni.

Per approfondire sui singoli quesiti e che cosa implichi votare si o no, abbiamo preparato un apposito articolo di approfondimento.

L’importanza del Quorum

Senza un’affluenza del 50%+1 degli elettori, i referendum saranno giudicati invalidi, a prescindere dal risultato. Per questo, molte parti politiche si sono spese sull’importanza di andare a votare, mentre altri partiti (tra cui quelli del governo), hanno preferito raccomandare l’astensione.

E voi, andrete a votare?

Che cosa ne pensano i nostri lettori e le nostre lettrici? Abbiamo pensato di costruire un apposito sondaggio per vedere se, tra la nostra comunità, c’è uno netto schieramento per il voto o per il non voto.

Il sondaggio non ha ovviamente alcuna valenza statistica, e ha un mero valore indicativo.

