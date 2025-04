SONDAGGIO: le telecamere per le corsie preferenziali vanno abolite?

TORINO -Le telecamere per corsie preferenziali sono tornate al centro del dibattito pubblico torinese. Così, abbiamo pensato di interrogare i lettori di Quotidiano Piemontese, per sondare gli animi e avere un quadro d’opinione indicativo.

Il caso delle telecamere di Corso Sommeiller

Tutto parte dall’introduzione delle telecamere – in via sperimentale – per la corsia preferenziale di Corso Sommeiller. Il traffico è stato inizialmente molto intenso, per poi ridimensionarsi nei giorni successivi. Sebbene ci siano stati benefici per il tram, che ha potuto ridurre significativamente i tempi di percorrenza, va detto che il traffico non è tornato alla scorrevolezza ante-telecamera.

Il sindaco Lo Russo ha voluto specificare che potrebbe trattarsi di una situazione transitoria: questo tipo di segnaletica è, infatti, sperimentale.

In questo grande dibattito, tu cosa ne pensi?

Sui social non si contano i commenti non solo sulle telecamere, ma sulle corsie preferenziali tout-court. Tanto da portare a interrogarsi se, effettivamente, i torinesi siano così attaccati all’utilizzo dell’automobile da voler svantaggiare il trasporto pubblico, fondamentale per ridurre l’inquinamento.

Altri, invece, sottolineano che la segnaletica sia poco chiara, e che le telecamere siano messe a tradimento per fare cassa (anche se non si dovrebbe circolare su una corsia preferenziale a prescindere, ndr).

Quindi, che si apra effettivamente il dibattito: vota!

COSA NE PENSI DELLE TELECAMERE PER CORSIE PREFERENZIALI? VOTA QUI

