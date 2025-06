ALBA – Un’altra tragica notte per le strade della provincia di Cuneo. Domenica 1° giugno, intorno alle 4 del mattino, un’auto con a bordo cinque giovani è uscita di strada in corso Unità d’Italia ad Alba, schiantandosi violentemente contro un’abitazione nella zona Biglini. L’impatto è stato devastante: Mateu Mihai Zugravel, classe 2003, residente a Monticello d’Alba , è morto sul colpo.

Un ferito in gravi condizioni

Tra gli altri quattro passeggeri, uno è stato trasportato in condizioni critiche al CTO di Torino, mentre gli altri tre – seppur feriti – non sarebbero in pericolo di vita e sono stati trasferiti all’ospedale di Verduno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area.

Granda ancora segnata

Con queste ultime vittime, sale a 10 il bilancio dei morti per incidenti stradali nella Granda nel 2024, un dato che seppur inferiore rispetto allo stesso periodo del 2023 (18 vittime), resta drammaticamente alto.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese