Bimbo trascinato via dalla corrente alle Marmitte dei Giganti agli Orridi di Uriezzo: salvato

PREMIA – Intorno le 12 di oggi, domenica 1 giugno, un bambino è scivolato in acqua alle Marmitte dei Giganti agli Orridi di Uriezzo in Val Antigorio. Solo i riflessi attenti della nonna, che si è gettata in acqua per afferrare il braccio del piccolo e l’intervento di un uomo che ha assistito alla scena e che si è tuffato nel Toce per salvare il bambino hanno potuto far scrivere un lieto fine alla vicenda. La donna è stata trasportata in ospedale per un principio di ipotermia, mentre il bambino è illeso.

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino con le unità cinofile – che proprio a Premia è attualmente impegnato nell’addestramento nazionale -, uno speleosub e i vigili del fuoco.

Non un lieto fine, invece, quello di un cinquant’enne del varesotto che esattamente una settimana fa, domenica 25 maggio, durante un’escursione è caduto nel Toce agli Orridi di Uriezzo.

