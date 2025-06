Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino: oggi il primo giorno al Filadelfia, dopo l’ufficiale separazione con Paolo Vanoli. Tutti i dettagli.

TORINO – È cominciata oggi, giovedì 5 giugno, la prima giornata di lavoro per Marco Baroni al Torino. L’allenatore, scelto dal presidente Urbano Cairo per guidare i granata nella prossima stagione, ha varcato i cancelli del centro sportivo Filadelfia accompagnato dal direttore sportivo Davide Vagnati.

Nel suo primo giorno Baroni ha preso confidenza con l’ambiente e ha trovato ad accoglierlo alcuni giocatori come Duván Zapata e Perr Schuurs, oltre al suo storico preparatore atletico Andrea Petruolo, che lo affianca dal 2016 ai tempi del Benevento. Il club ha anche organizzato un pranzo di benvenuto per accogliere il nuovo tecnico e lo staff.

Nel frattempo, il Torino ha comunicato ufficialmente l’esonero di Paolo Vanoli, mettendo fine a settimane di speculazioni. Il comunicato della società, pubblicato sul sito ufficiale, recita:

«Il Torino e Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato, la società desidera ringraziare Vanoli per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura il meglio nel prossimo futuro.»