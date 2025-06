Galliate, bimbo travolto da escavatore: rischia di perdere l’uso delle gambe

GALLIATE – Un grave incidente si è verificato nei giorni scorsi a Galliate, in provincia di Novara, dove un bambino di quattro anniè stato travolto da un escavatore in un cantiere. La notizia è emersa solo oggi. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, si trovava sul mezzo assieme al nonno, che lo avrebbe fatto salire a bordo durante alcune manovre.

L’escavatore, diretto verso cumuli di terra, si è inclinato improvvisamente. In quel momento il bambino è rimasto incastrato e schiacciato sotto la macchina in movimento.

Intervento dei soccorsi e ricovero a Torino

Sono stati i vigili del fuoco di Novara a intervenire per liberare il piccolo, in condizioni gravissime. Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118, che ha trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

I medici stanno tentando di salvargli l’uso delle gambe, ma le sue condizioni neurologiche e ortopediche sono ancora molto critiche.

