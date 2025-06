Scontro auto contro moto a Caselette, morto sul colpo il motociclista

TORINO – A Caselette nel tardo pomeriggio di oggi un motociclista è morto in un sinistro stradale. Lo scontro è avvenuto sulla strada per andare in frazione Grangiotto tra una moto e un’auto. Quest’ultima stava viaggiando in direzione Alpignano, ha svoltato e ha urtato la moto. La vittima, il centauro, è un 22enne di Rivoli.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese