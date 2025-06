Referendum: in Piemonte affluenza al 27,13%, a Torino supera il 32%. Urne aperte fino alle 15 di oggi

TORINO – Sono nuovamente aperti dalle 7 di questa mattina i seggi per esprimersi sui cinque quesiti referendari. I cittadini potranno recarsi alle urne fino alle 15. I referendum riguardano quattro temi legati al lavoro e uno sulla cittadinanza. Gli elettori riceveranno cinque schede, ciascuna con la possibilità di votare “Sì” per abrogare la norma oppure “No” per mantenerla. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio in diretta.

Per quanto riguarda i dati di affluenza, nella giornata di ieri il Piemonte risultava ben al di sopra del resto d’Italia. Alle 23, a seggi chiusi, nella nostra regione si è attestata intorno al 27%. In particolare l’affluenza più elevata si è registrata a Torino e provincia rispetto al resto della regione.

I dati di Torino

L’Ufficio Elettorale ha comunicato le affluenze degli elettori alle ore 23 per i cinque quesiti referendari:

Quesito numero 1: 32,23%

«Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione»

(Scheda di colore verde chiaro)

Quesito numero 2: 32,23%

«Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale»

(Scheda di colore arancione)

Quesito numero 3: 32,24%

«Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi»

(Scheda di colore grigio)

Quesito numero 4: 32,26%

«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione»

(Scheda di colore rosso rubino)

Quesito numero 5: 32,33%

«Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»

(Scheda di colore giallo)

La precedente tornata elettorale di referendum (2022) si è svolta in una sola giornata e pertanto non è possibile fare un raffronto a livello di affluenze.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese