Referendum 8-9 giugno, in Piemonte sono andati al seggio il 35% dei cittadini con diritto di voto

PIEMONTE – Con 4.763 su 4.803 seggi scrutinati in Piemonte, come nel resto d’Italia, non è stato raggiunto il quorum, secondo i dati del ministero degli Interni.

Il 35,15% dei cittadini con diritto di voto sono andati ai seggi nella nostra Regione, con Torino capofila con una percentuale di oltre il 39% seguita da Cuneo (32,40%), Asti e Alessandria (entrambe a circa 31,5 %), infine Vercelli, Biella e Vco che non hanno raggiunto neanche il 30%.

In Italia il Piemonte si posiziona al terzo posto per percentuale di votanti, seguendo Toscana (39,10%) e Emilia-Romagna (38,09%). Sotto al podio si posiziona la Liguria con il 35,08% dei votanti sulla scia della vittoria di Silvia Salis a Genova.

La percentuale raggiunta nel complesso delle regioni d’Italia è di 30,58%, con Trentino Alto Adige, Sicilia e Calabria fanalini di coda.

