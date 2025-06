150 ospiti, un’asta di beneficenza da 35 mila euro e finanziamenti da 250 mila per la ricerca d’eccellenza delle Molinette di Torino

Prof. Luca Bertero ha ricevuto un finanziamento di 200.000 euro per uno studio sul meningioma , il più frequente tumore cerebrale dell’adulto. Il progetto, basato sull’analisi del metiloma, punta a personalizzare il trattamento dei pazienti , distinguendo i casi a basso rischio da quelli potenzialmente aggressivi. Una ricerca di frontiera che potrebbe rivoluzionare il monitoraggio e la gestione clinica di questa patologia.

Dott. Giancarlo Marra è stato premiato con 50.000 euro per una ricerca clinica dedicata alla diagnosi non invasiva dei tumori prostatici aggressivi, attraverso tecniche avanzate di imaging. L’obiettivo è evitare la biopsia chirurgica dei linfonodi, riducendo i rischi per i pazienti e migliorandone la qualità della vita.