Piemonte Plastic Free: oltre 4 tonnellate di rifiuti raccolti in quattro giorni

TORINO – Piemonte protagonista nella lotta contro l’inquinamento da plastica durante le Giornate Mondiali dell’Ambiente e degli Oceani. Dal 5 all’8 giugno, infatti, si sono susseguiti sette appuntamenti Plastic Free in cinque comuni della regione, che hanno coinvolto 61 volontari impegnati nella pulizia di aree pubbliche e naturali e nella sensibilizzazione della cittadinanza.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale da Plastic Free Onlus – organizzazione attiva dal 2019 nella prevenzione dell’inquinamento da plastica – ha visto un calendario ricco di eventi. Il via è stato dato il 5 giugno a Chieri (TO) con un incontro rivolto alla comunità, seguito il 6 giugno da una giornata di attività a Cuneo in collaborazione con Plin. Il 7 giugno sono stati organizzati due eventi, ad Alessandria e a Mazzè (TO), dedicati in particolare alle scuole e ai cittadini, mentre il 8 giugno si è chiuso con tre appuntamenti contemporanei ad Alpignano, Nichelino (TO) e ancora Cuneo, dove la giornata si è conclusa con un partecipato clean up.

«Questi quattro giorni hanno rappresentato un lavoro straordinario» racconta Flavia Faccia, referente regionale di Plastic Free Piemonte. «Abbiamo raccolto oltre 4 tonnellate di rifiuti – precisamente 4,16 – e sensibilizzato direttamente 140 persone, tra adulti e studenti. Sono numeri importanti, ma ciò che conta davvero è il messaggio che vogliamo diffondere: ogni azione conta».

La sfida non è solo rimuovere la plastica, ma soprattutto creare una coscienza collettiva che si traduca in comportamenti quotidiani più rispettosi dell’ambiente. «Coinvolgere la comunità, promuovere la partecipazione e costruire reti locali è la chiave per un cambiamento duraturo. Anche un piccolo gesto, se moltiplicato, può fare la differenza» conclude Faccia.

Questi appuntamenti confermano come la mobilitazione dal basso e l’impegno civile siano strumenti fondamentali per contrastare l’inquinamento e tutelare il patrimonio naturale del Piemonte. Plastic Free Piemonte punta a proseguire su questa strada, coinvolgendo sempre più persone in azioni concrete e momenti di educazione ambientale.

