Asti, due educatrici sospese per maltrattamenti in una scuola dell’infanzia

ASTI – I Carabinieri della Compagnia di Asti, su disposizione della Procura, hanno sospeso due educatrici di una scuola paritaria dell’infanzia “l’Albero dei Ragazzi” a seguito di evidenze di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti dei bambini.

Le microspie installate dai militari hanno registrato:

Strattoni e rimproveri verso i bambini, anche per episodi banali come spostarsi dal proprio posto a tavola.

Clima di tensione e paura , sostituendo l’atmosfera di gioco tipica dell’asilo.

Insulti verbali , talvolta a sfondo razziale: un bimbo di origine albanese definito con epiteti offensivi, un altro di colore ripetutamente chiamato “zulu”.

Comportamenti discutibili dal punto di vista igienico-sanitario, come l’uso di alimenti prelevati dalla spazzatura e il prelevare e “assaggiare” cibo dai contenitori dei bambini.

In seguito all’indagine, il GIP del Tribunale di Asti ha emesso misure cautelari di interdizione temporanea per le due educatrici, ritenute responsabili del reato di maltrattamenti in concorso ai minori (art. 572 c.p.).

L’indagine, coordinata dalla Procura, è tuttora in corso, e dovrà completarsi per definire le responsabilità, nel rispetto della presunzione d’innocenza.

