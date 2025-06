Il parcheggio Caio Mario a Torino è ancora preda del degrado: cancellata e sbarra d’ingresso divelte

TORINO – Peggiora la situazione nel parcheggio Caio Mario a Mirafiori, Torino. Una situazione di cui vi avevamo già dato conto e che sta esasperando i residenti della zona. Un gruppo di camper di nomadi si è stanziato nell’area, creando situazioni di disagio, a partire da sporcizia e masserizie ovunque.

Il consigliere di circoscrizione Alessandro Nucera torna a denunciare la situazione, mostrando come sia in effetti peggiorata. Una parte della cancellata di protezione è stata divelta per semplificare l’accesso all’area e la sbarra di ingresso del parcheggio è stata rotta per permettere l’ingresso e l’uscita dei camper.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese