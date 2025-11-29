Fiamme all’Alfieri: evacuato il teatro di piazza Solferino

TORINO – Attimi di grande paura nel pomeriggio di oggi nel cuore di Torino, dove un incendio si è sviluppato all’interno del Teatro Alfieri, in piazza Solferino. Le fiamme sono divampate improvvisamente sul palcoscenico mentre nella struttura erano presenti lavoratori e tecnici.

Le cause del rogo sono al momento ancora ignote e la dinamica è sotto accertamento. L’allarme è scattato con rapidità, infatti il teatro è stato immediatamente evacuato e l’intervento dei vigili del fuoco di Torino è stato tempestivo. Le squadre, entrate direttamente sul palco, sono riuscite in pochi minuti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando che si propagassero al resto della struttura.

Secondo le primissime informazioni, avrebbe preso fuoco una tenda durante la rappresentazione del musical Anastasia.

Il comunicato del teatro Alfieri

Il Teatro Alfieri desidera informare il pubblico e gli organi di stampa che il principio di incendio verificatosi nel pomeriggio di oggi è stato un piccolissimo incidente, immediatamente gestito e risolto grazie alla rapidità e all’efficienza del servizio di sicurezza.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e del nostro personale interno è stato esemplare: in pochissimi minuti l’area è stata messa completamente in sicurezza, senza alcuna conseguenza per il pubblico, gli artisti o gli spazi del teatro.

A conferma della piena normalità della situazione, la seconda rappresentazione prevista per la stessa sera è regolarmente andata in scena, senza alcuna modifica al programma.

Ringraziamo i Vigili del Fuoco per la loro tempestività e tutto lo staff del Teatro Alfieri per la professionalità dimostrata.

Il teatro prosegue regolarmente tutte le sue attività.

Luciano Cannito

Direttore Artistico Teatro Alfieri Torino

