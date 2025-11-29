Rifatto il murale dedicato ad Emanuele Artom a Mirafiori, era stato cancellato per sbaglio

TORINO – E’ stato rifatto il murale dedicato ad Emanuele Artom sulla parete della Biblioteca Pavese, appena riaperta a Mirafiori Sud. Ricorderete la sorpresa nel vedere l’opera parzialmente cancellata per un incredibile errore durante i lavori di risistemazione del muro esterno a giugno.

Sono stati gli stessi autori che nel 2016 lo avevano realizzato, Margherita Bobini e Andrea Gritti, a rismetterlo a posto.

“Abbiamo colto l’occasione per rinnovare il messaggio, ancora profondamente attuale, legato alla figura di Artom: partigiano, simbolo di libertà e coraggio. – ha scritto Margehrita Bobini – Ci ha colpito l’affetto dei passanti, che ci hanno raccontato quanto fossero legati a quel murale e il dispiacere nel vederlo danneggiato. Speriamo di averglielo restituito ancora più bello di prima”.

Il murale entra ora a far parte del percorso del MAU – Museo di Arte Urbana, ed ha un QR code che racconta la storia dell’opera e ne mostra la versione originale. Anche perchè quella nuova è ovviamente leggermente diversa, sia per il volto di Artom, sia per la catena, riproposta con la scritta: “Trova il coraggio di spezzare le catene, come chi scelse la libertà anche quando costava la vita”.

