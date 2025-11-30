CronacaTorino
A Candiolo un giovane 21enne perde la vita a causa di uno scontro
Indagano i carabinieri di Piossasco
CANDIOLO – Nel pomeriggio di oggi a Candiolo, un’auto è uscita di strada in via Pinerolo, provocando la morte di un ragazzo di 21 anni. Erano circa le 16 quando è stato richiesto l’intervento urgente dei sanitari del 118.
