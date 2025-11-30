A Candiolo un giovane 21enne perde la vita a causa di uno scontro

L’impatto è stato violentissimo. Il giovane è stato sbalzato dall’abitacolo dopo aver sfondato il parabrezza, riportando ferite fatali. Sul posto sono intervenuti sia un’ambulanza, sia l’elicottero del Servizio regionale di Elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e i rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Piossasco, che ora indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.