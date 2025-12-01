Torino attiva il livello arancio: nuove limitazioni al traffico da martedì 2 dicembre

TORINO – Da domani, martedì 2 dicembre, Torino passa al livello 1 (arancio) delle misure antismog, che resterà attivo fino a mercoledì 3 dicembre compreso, data del prossimo controllo dei dati ambientali. La decisione arriva dopo che i rilevamenti previsionali di Arpa Piemonte hanno evidenziato un superamento del valore limite di 50 µg/m³ di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi.

Le nuove restrizioni interesseranno sia il trasporto persone sia quello merci. Per i veicoli privati, sarà vietata la circolazione dei diesel Euro 5 tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19. Per i diesel Euro 3 e Euro 4, il blocco si estenderà anche a sabato e domenica nello stesso orario.

I mezzi adibiti al trasporto merci dovranno rispettare divieti simili, con il blocco dei diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 tutti i giorni dalle 8 alle 19. Anche i veicoli dotati di dispositivo “Move In” saranno soggetti a fermo, poiché rientrano nelle limitazioni temporanee previste per l’accumulo degli inquinanti.

Si ricorda ai cittadini che le eventuali variazioni del semaforo antismog vengono comunicate nei giorni di controllo—lunedì, mercoledì e venerdì—e diventano operative il giorno successivo.

Le autorità invitano i cittadini a limitare l’uso dei veicoli privati e a preferire mezzi pubblici o modalità di trasporto sostenibili, nel tentativo di ridurre l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute pubblica.

