TORINO – Sono saliti sul tetto della struttura abbandonata di parco Peccei a Torino, mettendo seriamente a rischio la loro incolumità. L’episodio è avvenuto sabato 29 novembre e a denunciare quanto accaduto pubblicando il video è Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Ci troviamo nel quartiere Barriera di Milano nel tratto compreso tra la Piazza Ghirlandaio, la via Valprato e la via Fossata, precisamente all’interno del parco Peccei. – scrive Marino –

Ieri pomeriggio intorno alle ore 16, due ragazzi sono nuovamente saliti sopra il tetto della struttura denominata “LA CATTEDRALE” presente all’interno dell’area.

Successivamente ho allertato le forze dell’ordine, ed ho inviato email a chi di competenza, per spiegare la gravità di tale gesto, che avrebbe potuto trasformarsi in una vera tragedia qualora qualcuno fosse precipitato da un’altezza del genere”.

“Questa non è la prima volta che denunciamo situazioni come questa di ragazzi che sfidano la vita, forse per esibizionismo, egocentrismo o semplicemente stupidità. -continua –

Purtroppo da tempo all’interno di quel parco avvengono situazioni alquanto bizzarre, come questa, qualche sera fa i soliti i ragazzini attribuibili alla solita baby gang presente da tempo, che continua a terrorizzare questa parte di quartiere, si divertivavano ad utilizzare taser, facendo esplodere colpi di pistola attribuite a probabili scacciacani o addirittura pistole vere, in quanto alcuni cittadini presenti nel parco li hanno visti raccogliere successivamente dei bossoli”.

“Come capogruppo di Fratelli d’Italia auspico che qualcuno possa prendere seriamente dei provvedimenti in merito, – conclude – visionando le telecamere presenti all’interno del parco, le quali hanno sicuramente ripreso il gesto di questi due folli, che oggi sarebbero potuti essere su tutte le testate di cronaca qualora la situazione, fosse andata diversamente”.

