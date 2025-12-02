TORINO – Nel pomeriggio di oggi il segretario nazionale dei Radicali, Filippo Blengino, è stato arrestato a Torino per aver esposto un tavolino con sopra della cannabis CBD. Il politico cuneese aveva allestito in piazza Foroni un “tavolino dello spaccio”, con sopra mezzo chilo di cannabis e ne offriva delle piccole quantità ai passanti.

Blengino è stato in seguito rilasciato ma con una denuncia per spaccio.

Sono stato rilasciato poco fa dalla Caserma dei Carabinieri di Mirafiori. Non sono state richieste misure cautelari dal PM, ma sono stato denunciato per spaccio e la merce è stata sequestrata. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine avevo con me circa mezzo chilo di cannabis, un bilancino e il denaro ricavato dalla vendita di cannabis CBD, sostanza non drogante che il Decreto Sicurezza ha ideologicamente equiparato a qualsiasi stupefacente.

Questa denuncia è un passaggio necessario per arrivare in Tribunale e spiegare lì le nostre ragioni: quelle del Diritto, degli imprenditori e dei produttori che il Governo ha trasformato in narcos. In quella sede chiederemo al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 del Decreto Sicurezza