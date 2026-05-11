TORINO – Torino si prepara a vivere una giornata dal clima decisamente piacevole e stabile. Le previsioni meteo per martedì 12 maggio 2026 confermano infatti il ritorno di condizioni pienamente primaverili grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Piemonte. Su tutto il territorio torinese sono attesi sole splendente, cieli sereni e assenza di precipitazioni per l’intera giornata. Dopo le recenti fasi instabili, il capoluogo piemontese potrà beneficiare di un deciso miglioramento atmosferico, accompagnato anche da temperature in aumento. La massima raggiungerà i 22°C, mentre la minima si attesterà sui 12°C. Lo zero termico salirà fino a quota 2801 metri, confermando un contesto meteorologico più mite anche in montagna.

Mattino: cielo limpido e temperature fresche ma gradevoli

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli completamente sereni su Torino e sull’intera area metropolitana. L’alba porterà temperature fresche ma non rigide, con valori compresi tra 12 e 14 gradi. I venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere l’atmosfera asciutta e la qualità dell’aria generalmente buona. La visibilità sarà ottima sia in città sia lungo le aree collinari che circondano il capoluogo.

Pomeriggio: sole diffuso e clima piacevole in città

Durante il pomeriggio Torino vivrà la fase più stabile e gradevole della giornata. Il sole continuerà a splendere senza ostacoli significativi, regalando un’atmosfera quasi estiva soprattutto nelle ore centrali. Le temperature toccheranno i 22°C, con clima mite e ventilazione moderata dai quadranti orientali. Sarà una giornata ideale per chi desidera trascorrere tempo all’aperto, frequentare parchi cittadini o approfittare delle aree verdi lungo il Po.

Sera: condizioni stabili e cieli sereni

La serata proseguirà all’insegna della stabilità atmosferica. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi, mentre le temperature caleranno gradualmente dopo il tramonto mantenendosi comunque su valori miti per il periodo.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 13 maggio: mercoledì dovrebbe mantenere caratteristiche simili, con tempo stabile e soleggiato su Torino e provincia. Temperature ancora gradevoli e precipitazioni assenti;

mercoledì dovrebbe mantenere caratteristiche simili, con tempo stabile e soleggiato su Torino e provincia. Temperature ancora gradevoli e precipitazioni assenti; Giovedì 14 maggio: da giovedì la situazione tenderà lentamente a cambiare, con nuvolosità più frequente e possibilità di deboli piogge sparse soprattutto tra pomeriggio e sera;

da giovedì la situazione tenderà lentamente a cambiare, con nuvolosità più frequente e possibilità di deboli piogge sparse soprattutto tra pomeriggio e sera; Venerdì 15 maggio: venerdì si profila una giornata più variabile, caratterizzata da alternanza tra schiarite e annuvolamenti. Possibili piovaschi leggeri ma senza fenomeni intensi al momento previsti.

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