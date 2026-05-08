TORINO – A Torino la giornata di sabato 9 maggio sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche nel complesso stabili e piacevoli, grazie al graduale ritorno dell’alta pressione sul Nord-Ovest. Dopo le recenti giornate più instabili, il tempo tenderà infatti a migliorare, con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata e assenza di precipitazioni significative. Il clima sarà mite e tipicamente primaverile, con temperature massime fino a 23°C e ventilazione debole. La giornata sarà quindi favorevole per attività all’aperto, passeggiate e iniziative del weekend, anche se in serata si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità.

Mattino: nuvole sparse ma tempo asciutto

La mattinata inizierà con una presenza irregolare di nuvolosità sul Torinese, ma senza fenomeni associati. I cieli si presenteranno con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto comunque luminoso e stabile. Le temperature minime si manterranno attorno ai 13°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest. Il clima risulterà fresco nelle prime ore della giornata, ma con una sensazione più gradevole grazie alle schiarite che tenderanno ad ampliarsi nel corso della mattinata.

Pomeriggio: più sole e temperature fino a 23 gradi

Nel pomeriggio il tempo diventerà ancora più piacevole, con schiarite più ampie e un’atmosfera decisamente mite. Le temperature raggiungeranno valori massimi di circa 23°C, favorendo condizioni ideali per trascorrere tempo all’aperto nei parchi cittadini o nelle aree collinari attorno alla città. I venti resteranno deboli, orientati da Est-Nordest, mentre lo zero termico si porterà attorno ai 2867 metri, segnale di una massa d’aria più stabile e relativamente mite.

Sera: aumento della nuvolosità ma senza piogge

Nel corso della serata le nubi tenderanno gradualmente ad aumentare, soprattutto sulle zone pedemontane e occidentali della provincia. Nonostante il cielo più chiuso rispetto alle ore centrali della giornata, non sono previste precipitazioni su Torino e dintorni. Il contesto resterà dunque tranquillo e stabile, con clima ancora gradevole.

Tendenza meteo Torino

Domenica 10 maggio: aumento dell’instabilità con possibili piogge sparse e variabilità diffusa soprattutto nelle ore pomeridiane;

aumento dell’instabilità con possibili piogge sparse e variabilità diffusa soprattutto nelle ore pomeridiane; Lunedì 11 maggio: condizioni ancora variabili, alternate a schiarite e locali fenomeni intermittenti;

condizioni ancora variabili, alternate a schiarite e locali fenomeni intermittenti; Martedì 12 maggio: ritorno del sole e tempo più stabile grazie al rinforzo dell’alta pressione.

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