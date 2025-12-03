Coppa Cev, la Reale Mutua Fenera Chieri 76 elimina il Vasa Obuda Budapest

TORINO – La partita d’andata a Budapest sembrava il preludio per una grande festa oggi al Pala Gianni Asti di Torino. Lo 0-3 dell’andata metteva infatti la Reale Mutua Fenera Chieri 76 in posizione di grande vantaggio sul Vasa Obuda Budapest, ma le chieresi hanno dovuto attendere il terzo set per essere certe della qualificazione agli ottavi.

Chieri parte bene e chiude 25-16 il primo set, ma poi deve subire l’orgoglio e la forza delle ungheresi, che non intendono cedere le armi e riescono ad aggiudicarsi 26-28 il secondo set.

A Chieri serva un altro set per la matematica certezza della qualificazione e il risultato arriva nel terzo, chiuso 25-22. Già eliminate, le ragazze del Vasa non hanno però intenzione di cedere le armi e vogliono uscire da Torino con una bella prestaizone. Così riescono ad aggiudicarsi il quarto set 20-25 e costringono Chieri al tie-break per decidere chi si aggiudica l’incontro.

Ed anche l’ultimo atto è equilibrato, con la Fenera C hieri che riesce alla fine ad imporsi per 15-12: 3-2 quindi il finale.

