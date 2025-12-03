Premi Leonardo 2025: Ferrero e Lavazza tra le eccellenze del Made in Italy

ROMA – Nella 28ª edizione dei Premi Leonardo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato le eccellenze del Made in Italy premiate per il loro contributo all’innovazione e alla sostenibilità. Tra i protagonisti piemontesi dell’edizione 2025, spiccano due nomi storici dell’imprenditoria italiana: Giovanni Ferrero, Presidente Esecutivo del Gruppo Ferrero, insignito del Premio Leonardo 2025, e Giuseppe Lavazza, Presidente di Gruppo Lavazza, premiato con il Leonardo Sostenibilità e Innovazione 2025.

I Premi Leonardo, assegnati dal Comitato Leonardo, celebrano le aziende capaci di incarnare il valore del “saper fare” italiano, promuovendone la qualità e la reputazione a livello internazionale. Il Comitato, fondato nel 1993 su iniziativa di Ice, Confindustria e di un gruppo di imprenditori, opera con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il premio per Silicon Box

L’edizione 2025 ha visto anche il conferimento del Premio Leonardo International a Byung Joon Han, co-fondatore e amministratore delegato di Silicon Box, azienda impegnata nell’assemblaggio di semiconduttori. L’imprenditore sudcoreano investirà in Piemonte con la costruzione di un impianto di “advanced packaging e chiplet integration” di 600mila metri quadrati nella zona di Agognate, alle porte di Novara. L’opera è stata definita di “interesse strategico nazionale” e rappresenta un’importante occasione di sviluppo tecnologico e industriale per la regione.

Con questa edizione, i Premi Leonardo confermano il loro ruolo di vetrina per l’eccellenza italiana, valorizzando non solo grandi marchi storici come Ferrero e Lavazza, ma anche nuovi investimenti in settori ad alta innovazione tecnologica, contribuendo a rafforzare il Made in Italy nel mondo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese