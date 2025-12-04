La neve è arrivata sulle montagne del Piemonte anche a quote basse

CUNEO – La nevicata annunciata per la serata di ieri è arrivata ed è proseguita per tutta la notte. Le immagini che arrivano dalle montagne del Piemonte sono da cartolina. La neve è scesa copiosa soprattutto nel cuneese, regalandoci dei panorami mozzafiato.

Sulle alte valli delle Marittime e sulle Alpi Liguri fitte nevicate con accumuli fino ad oltre 30-40 centimetri di neve fresca sopra i 1.500 metri. La nevicata è arrivata anche a 650-700 metri di quota, fino a Valdieri, Entracque e Demonte.

L’immagine di copertina, dalla pagina di Andrea Vuolo, mostra proprio la nevicata su Valdieri, 774 metri s.l.m., alla mezzanotte, con tanto di campanile illuminato e albero di Natale a rendere più magico il panorama.

La situazione raccontata da Andrea Vuolo

Il meterologo Andrea Vuolo ha fatto il punto della situazione nella tarda serata di ieri dai 1600 metri di Pian Benot, Usseglio, anche qui in un’atmosfera decisamente affascinante.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese