MeteoPiemonte
La neve in Piemonte nelle spettacolari immagini delle webcam
Le immagini della neve in Piemonte
CUNEO – La neve che nella notte ha coperto in maniera anche consistente diverse zone del cuneese e del torinese ha dato vita ad alcuni paesaggi davvero da sogno. Sono soprattutto le località di montagna a mostrarci panorami da sogno con valli e borghi innevati.
Come sempre sono le webcam sparse sul territorio a restituirci immagini spettacolari. Nell’immagine di copertina vediamo come si presenta Balme questa mattina, qui di seguito vi proponiamo altri panorami fiabeschi.
Le webcam dela neve in Piemonte
Limone Piemonte
Elva
Sant’Anna di Vinadio
Pietraporzio
Balme
Ceresole Reale
Diga Telessio a Locana
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca20 ore fa
Nole, si spara in testa dopo una lite con il compagno: dopo giorni in ospedale la donna è morta
Cronaca2 giorni fa
Scoperto un collaudato giro di fatture false per oltre 3 milioni a Saint-Vincent: coinvolte tre aziende piemontesi
Piemonte3 giorni fa
Il Giro d’Italia 2026 torna in Piemonte. Novi Ligure, Alessandria e Verbania sedi di tappa. Le donne a Rivoli, Sestriere e finale a Saluzzo
Cittadini3 giorni fa
Torino attiva il livello arancio: nuove limitazioni al traffico da martedì 2 dicembre
Meteo2 giorni fa