Seguici su

MeteoPiemonte

La neve in Piemonte nelle spettacolari immagini delle webcam

Le immagini della neve in Piemonte
Gabriele Farina

Pubblicato

5 secondi fa

il

CUNEO – La neve che nella notte ha coperto in maniera anche consistente diverse zone del cuneese e del torinese ha dato vita ad alcuni paesaggi davvero da sogno. Sono soprattutto le località di montagna a mostrarci panorami da sogno con valli e borghi innevati.

Per approfondire:

Come sempre sono le webcam sparse sul territorio a restituirci immagini spettacolari. Nell’immagine di copertina vediamo come si presenta Balme questa mattina, qui di seguito vi proponiamo altri panorami fiabeschi.

Le webcam dela neve in Piemonte

Limone Piemonte

Elva

Sant’Anna di Vinadio

Pietraporzio

Balme

Ceresole Reale

Diga Telessio a Locana

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *