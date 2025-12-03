CronacaCuneo
Un uomo di 35 anni è morto uscendo di strada a Monteu Roero
Era l’unico occupante del veicolo
MONTEU ROERO – Grave sinistro stradale nella prima serata di oggi a Monteu Roero, in frazione Sant’Anna. Un uomo di 35 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada con la sua auto all’altezza del civico 129, schiantandosi violentemente contro una barriera di cemento di protezione.
Era l’unico occupante del veicolo. Nonostante il tempestivo intervento delle ambulanze del 118, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.
Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, con la squadra di Alba, intorno alle 19.30, per mettere in sicurezza l’area e supportare le operazioni di estricazione del mezzo.
