Seguici su

CronacaCuneo

Un uomo di 35 anni è morto uscendo di strada a Monteu Roero

Era l’unico occupante del veicolo
Gabriele Farina

Pubblicato

20 secondi fa

il

MONTEU ROERO – Grave sinistro stradale nella prima serata di oggi a Monteu Roero, in frazione Sant’Anna. Un uomo di 35 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada con la sua auto all’altezza del civico 129, schiantandosi violentemente contro una barriera di cemento di protezione.

Per approfondire:

Era l’unico occupante del veicolo. Nonostante il tempestivo intervento delle ambulanze del 118, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, con la squadra di Alba, intorno alle 19.30, per mettere in sicurezza l’area e supportare le operazioni di estricazione del mezzo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *