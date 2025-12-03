Tutti i Demoni di Sergio Stivaletti al Torino d’Argento Tour Locations

TORINO – Il Torino d’Argento Tour Locations torna domenica 14 dicembre con un’edizione del tutto inedita: per la prima volta, il celebre percorso dedicato ai luoghi argentiani si svolgerà in versione invernale, offrendo agli appassionati un’occasione speciale per scoprire Torino attraverso le atmosfere cupe e magnetiche del maestro del brivido Dario Argento. Una giornata che, come da tradizione, unisce cinema, territorio e cultura, con un programma ricco di appuntamenti e un ospite d’eccezione: Sergio Stivaletti, icona mondiale degli effetti speciali.

Un tour tra cinema e città, con partecipazione a offerta libera

Quest’anno il Tour si apre a tutti con una formula ancora più inclusiva: la partecipazione alle attività culturali della giornata – dal percorso a piedi alla tavola rotonda – sarà infatti ad offerta libera, un modo per favorire l’accesso di appassionati, curiosi e cultori del genere.

Il format resta quello consolidato: una camminata urbana dal mattino alla sera, incontri, approfondimenti e una cena conclusiva con quiz tematico.

Sergio Stivaletti celebra i 40 anni di Demoni

Il protagonista dell’edizione invernale sarà Sergio Stivaletti, maestro dell’effettistica italiana, che torna a Torino nel quarantesimo anniversario del cult “Demoni” di Lamberto Bava, prodotto da Dario Argento. Nel film, diventato un simbolo dell’horror anni ’80, Stivaletti firmò gli effetti speciali che ancora oggi rappresentano un riferimento nel settore.

Stivaletti prenderà parte alla tavola rotonda delle 18.00, dedicata proprio alla lavorazione di Demoni e Demoni 2, insieme allo sceneggiatore Antonio Tentori, nome di primo piano del cinema di genere e collaboratore di Argento e Fulci.

Il cuore dell’evento: le location argentiane

A guidare la lunga passeggiata saranno come sempre gli ideatori del Tour, Pupi Oggiano e Gabriele Farina, che accompagneranno il pubblico tra le location più celebri dei sette film torinesi di Dario Argento:

Il gatto a nove code

4 mosche di velluto grigio

Profondo Rosso

Non ho sonno

Ti piace Hitchcock?

La terza madre

Giallo

Il percorso, quasi interamente a piedi, attraverserà piazze, cortili, facciate e strade che hanno segnato la storia del thriller italiano. Un viaggio immersivo attraverso la Torino più misteriosa, arricchito dai racconti e dagli aneddoti degli organizzatori, che da anni lavorano per preservare e valorizzare il legame fra la città e l’opera argentiana.

Il programma della giornata – 14 dicembre

Ore 9.00 – Ritrovo

Piazzale Duca d’Aosta, fronte Politecnico di Torino. Da qui inizierà la camminata sulle principali location dei film di Argento. Consigliati abbigliamento comodo e indumenti invernali.

Ore 18.00 – Tavola rotonda sugli effetti speciali di “Demoni”

Incontro con Sergio Stivaletti e Antonio Tentori, moderato dagli organizzatori, dedicato ai segreti tecnici e creativi dietro il film.

Cena facoltativa e quiz argentiano

La giornata si concluderà con una cena a pagamento, su prenotazione, cui parteciperanno anche gli ospiti. Durante la serata si terrà un quiz dedicato a “Demoni”, con un premio speciale consegnato dal maestro Stivaletti.

Come partecipare

Per prendere parte al Tour basta presentarsi al punto di ritrovo alle 9.00. La partecipazione – sia alla camminata sia alla tavola rotonda – è ad offerta libera, così da rendere l’iniziativa accessibile a tutta la comunità di appassionati del cinema argentiano.

Un appuntamento che è diventato comunità

Nato come semplice omaggio ai fan di Dario Argento, il Torino d’Argento Tour Locations è oggi un vero e proprio evento di riferimento per gli amanti del thriller-horror e per chi desidera scoprire Torino attraverso la lente del cinema. Nel tempo, al percorso urbano si sono aggiunti incontri, presentazioni e momenti di approfondimento che hanno reso il Tour uno tra i più longevi e seguiti in Italia dedicati all’opera del regista.

Con questa edizione invernale, la comunità argentiana torinese si prepara a vivere un’altra giornata indimenticabile tra cinema, memoria e luoghi che continuano a ispirare generazioni di spettatori.

