La Città della Salute di Torino ha un centro di II livello nella cura dell’epilessia

Ogni anno segue circa 4.000 pazienti e svolge numerosi esami neurofisiologici essenziali per diagnosi e cura
TORINO – Il Centro Epilessia della Città della Salute e della Scienza di Torino dell’ospedale Molinette è stato riconosciuto come centro di II livello nella cura dell’epilessia. A certificare il livello delle cure è stata la Lega italiana contro l’epilessia (Lice).

Il centro, che fa riferimento alla Neurologia 2 universitaria, è coordinato dalle dottoresse Elisa Montalenti e Alessandra Di Liberto, impegnate in formazione, ricerca e collaborazioni internazionali. Il Centro opera in un team multidisciplinare che garantisce elevati standard di qualità. Fa parte di una rete specialistica più ampia, fondamentale anche per i percorsi chirurgici dell’epilessia farmaco-resistente. Ogni anno segue circa 4.000 pazienti e svolge numerosi esami neurofisiologici essenziali per diagnosi e cura. Grande attenzione è dedicata anche al percorso di transizione dall’età pediatrica a quella adulta, in collaborazione con le strutture pediatriche torinese.

L’epilessia è una patologia neurologica cronica che si manifesta con la ricorrenza di crisi epilettiche spontanee, dovute ad un’alterazione dell’attività elettrica cerebrale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse a livello globale, interessando circa 50 milioni di persone nel mondo.

