Novara combatte ma non può far nulla contro Fenerbahçe Istanbul nella Champions League di volley femminile

NOVARA – Risultato previsto per la Igor Gorgonzola Novara al pala Igor contro la Fenerbahçe Medicana Istanbul nella Champions League di volley femminile. Finisce 0-3 con i parziali 23-25 21-25 19-25.

Alla guida del Fenerbahçe, già campione di Supercoppa in questa stagione e con una Champions League in bacheca nella stagione 2011-12, l’italiano Marcello Abbondanza, che tra le stelle mondiali a sua disposizione, da Melissa Vargas ad Arina Fedorovceva fino alle turche Erdem, Baladin e Orge, può contare anche sulla campionessa olimpica e mondiale Alessia Orro.

Le turche vanno in testa alla Pool B di CEV Champions League con questa vittoria su Novara.

